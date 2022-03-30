"Депутати Луцької міської ради позбавили Анатолія Тимощука звання “Почесний громадянин міста Луцька”. За це рішення проголосувало 35 депутатів.

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У час, коли Україна потерпає від військової агресії росії, Анатолій Тимощук не зробив жодної публічної заяви із цього приводу та не зупинив свою співпрацю з футбольним клубом країни-агресора. Таким свідомим вибором продовжує працювати на окупантів та дискредитує високе звання “Почесний громадянин міста Луцька”, – йдеться у заяві на офіційному сайті міськради.

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