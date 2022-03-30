Тимощук позбавлений звання “Почесний громадянин Луцька" – подарунок зраднику на день народження
Анатолій Тимощук продовжує втрачати всі свої регалії на забутій Батьківщині.
"Депутати Луцької міської ради позбавили Анатолія Тимощука звання “Почесний громадянин міста Луцька”. За це рішення проголосувало 35 депутатів.
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У час, коли Україна потерпає від військової агресії росії, Анатолій Тимощук не зробив жодної публічної заяви із цього приводу та не зупинив свою співпрацю з футбольним клубом країни-агресора. Таким свідомим вибором продовжує працювати на окупантів та дискредитує високе звання “Почесний громадянин міста Луцька”, – йдеться у заяві на офіційному сайті міськради.
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