"Тимощук и Ордец примут российское гражданство": Грозный уничтожил предателей Украины за работу на оккупанта
Известный украинский тренер Вячеслав Грозный не видит прощения футболистам, молча терпящим уничтожение Родины.
"Во время войны человек обязательно должен занимать позицию, кого он поддерживает. Другого не дано. Я категорически против того, что делает Тимощук. Читал версию его бывшего менеджера, что он не мог поступить иначе. Ну тогда смени паспорт на российский и не говори, что ты украинец!
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Я презираю людей, которые бегут и молчат во время войны. Твой отец идет в терроборону, а ты даже не можешь сказать: "Остановите войну!". Воронин ушел из московского Динамо. Так имей и ты характер. Видимо, Тимощук связан с Россией гораздо больше, чем бизнесом. Ни один украинский футболист не должен оставаться на территории страны, ведущей войну против нас.
Думаю, большинству из них дорога в Украину закрыта. Они уже не вернутся назад. Мое мнение, что Тимощук и Ордец примут российское гражданство. Это их право. Тогда я считаю, что УАФ поступила правильно, лишив Тимощука тренерской лицензии и всех регалий. В этой ситуации они перестали существовать для меня как люди и футболисты. Кроме Тимощука и Ордеца больше не могу вспомнить футбольных людей, негативно себя показавших", – заявил Грозный в интервью FanDay.
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