"Во время войны человек обязательно должен занимать позицию, кого он поддерживает. Другого не дано. Я категорически против того, что делает Тимощук. Читал версию его бывшего менеджера, что он не мог поступить иначе. Ну тогда смени паспорт на российский и не говори, что ты украинец!

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Я презираю людей, которые бегут и молчат во время войны. Твой отец идет в терроборону, а ты даже не можешь сказать: "Остановите войну!". Воронин ушел из московского Динамо. Так имей и ты характер. Видимо, Тимощук связан с Россией гораздо больше, чем бизнесом. Ни один украинский футболист не должен оставаться на территории страны, ведущей войну против нас.

Думаю, большинству из них дорога в Украину закрыта. Они уже не вернутся назад. Мое мнение, что Тимощук и Ордец примут российское гражданство. Это их право. Тогда я считаю, что УАФ поступила правильно, лишив Тимощука тренерской лицензии и всех регалий. В этой ситуации они перестали существовать для меня как люди и футболисты. Кроме Тимощука и Ордеца больше не могу вспомнить футбольных людей, негативно себя показавших", – заявил Грозный в интервью FanDay.

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