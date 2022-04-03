"Тимощук та Ордець приймуть російське громадянство": Грозний знищив зрадників України, які досі працюють на окупанта
Відомий український тренер В'ячеслав Грозний не бачить прощення футболістам, які мовчки терплять знищення Батьківщини.
"Під час війни людина обов'язково має займати позицію, кого вона підтримує. Іншого не дано. Я категорично проти того, що робить Тимощук. Читав версію його колишнього менеджера, що він не міг вчинити інакше. Ну то зміни тоді паспорт на російський і не кажи, що ти українець!
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Я зневажаю людей, які тікають та мовчать під час війни. Твій батько йде до тероборони, а ти навіть не можеш сказати: "Зупиніть війну!". Воронін пішов із московського Динамо. То май і ти характер. Певне, Тимощук пов'язаний із Росією набагато більше, ніж бізнесом. Жоден український футболіст не повинен залишатись на території країни, яка веде війну проти нас.
Думаю, більшості з них дорога в Україну закрита. Вони вже й не повернуться назад. Моя думка, що Тимощук та Ордець приймуть російське громадянство. Це їхнє право. Тоді я вважаю, що УАФ вчинила правильно, позбавивши Тимощука тренерської ліцензії та всіх регалій. У цій ситуації вони перестали існувати для мене, як люди та футболісти. Окрім Тимощука та Ордеця більше не можу згадати футбольних людей, які негативно себе показали", – заявив Грозний в інтерв'ю FanDay.
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