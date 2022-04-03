"Під час війни людина обов'язково має займати позицію, кого вона підтримує. Іншого не дано. Я категорично проти того, що робить Тимощук. Читав версію його колишнього менеджера, що він не міг вчинити інакше. Ну то зміни тоді паспорт на російський і не кажи, що ти українець!

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Я зневажаю людей, які тікають та мовчать під час війни. Твій батько йде до тероборони, а ти навіть не можеш сказати: "Зупиніть війну!". Воронін пішов із московського Динамо. То май і ти характер. Певне, Тимощук пов'язаний із Росією набагато більше, ніж бізнесом. Жоден український футболіст не повинен залишатись на території країни, яка веде війну проти нас.

Думаю, більшості з них дорога в Україну закрита. Вони вже й не повернуться назад. Моя думка, що Тимощук та Ордець приймуть російське громадянство. Це їхнє право. Тоді я вважаю, що УАФ вчинила правильно, позбавивши Тимощука тренерської ліцензії та всіх регалій. У цій ситуації вони перестали існувати для мене, як люди та футболісти. Окрім Тимощука та Ордеця більше не можу згадати футбольних людей, які негативно себе показали", – заявив Грозний в інтерв'ю FanDay.

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