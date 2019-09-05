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Тернопольская Нива обыграла Верес и единолично возглавила группу А Второй лиги

5 сентября 23:10 26 Читати українською
Тернопольская Нива обыграла Верес и единолично возглавила группу А Второй лиги
Верес – Нива Т – 0:1

В рамках 7-го тура Второй лиги в группе А Верес минимально уступил Ниве. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Вторая лига Украини, 2019/20. Группа А. 1-й круг

Верес – Нива Т – 0:1

Голы: Скакун А., 88

В группе A Второй лиги состоялся важный матч с точки зрения борьбы за лидерство – встречались ровенский Верес и тернопольская Нива.

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Первый тайм прошел в достаточно равной борьбе и не принес забитых мячей. Во второй половни встречи преимуществом владели хозяева, а тернополяны играли вторым номером. Поэтому довольно неожиданным для болельщиков Вереса стал гол под занавес матча – Андрей Скакун обеспечил своей команде победу.

Благодаря этому Нива Т. вышла на чистое первое место с отрывом от Вереса и Полесья в три очка.

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Нива Тернополь Нива Тернополь Вторая лига Верес Верес
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