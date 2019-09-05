Тернопільська Нива обіграла Верес і одноосібно очолила групу А Другої ліги

В рамках 7-го туру Другої ліги у групі А Верес мінімально поступився Ниві. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Друга ліга України, 2019/20. Група А. 1-е коло

Верес – Нива Т – 0:1

Голи: Скакун А., 88

У групі A Другої ліги відбувся важливий матч з точки зору боротьби за лідерство – зустрічалися рівненький Верес і тернопільська Нива.

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Перший тайм пройшов у досить рівній боротьбі і не приніс забитих м’ячів. У другій половні зустрічі перевагою володіли господарі, а тернополяни грали другим номером. Тому доволі несподіваним для вболівальників Вереса став гол під занавіс матчу – Андрій Скакун забезпечив своїй команді перемогу.

Завдяки цьому тернополяни вийшли на чисте перше місце з відривом від Вереса і Полісся у три очки.

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