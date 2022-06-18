Лидер "молотов" получил 2 матча дисквалификации по мотивам своего поведения в ответном матче полуфинала Лиги Европы против Айнтрахта, сообщает Daily Mail.

"Йоб**ая коррупция": капитан Вест Хэма в ярости выругался на арбитра после полуфинала Лиги Европы

Тогда Райс набросился на арбитра Хесуса Хиля Мансано, который удалил защитника Крессвелла и главного тренера лондонцев Мойеса. "Это так низко! Весь вечер арбитраж был таким плохим! Как можно судить настолько плохо? Тебе, видимо, дох*я заплатили... Еб**ая коррупция", – тирада Деклана в подтрибунке попала на камеры.

Дисквалификация Райса перекинулась на следующий сезон еврокубков. Вест Хэм пробился в Лигу конференций, где предстоит провести четвертый раунд квалификации. Оба поединка этой стадии звезда "молотов" пропустит, хотя к тому времени может сменить команду (им интересуются МЮ и Челси).

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