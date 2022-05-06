"Йоб**ая коррупция": капитан Вест Хэма в ярости выругался на арбитра после полуфинала Лиги Европы
Лидер "молотков" Деклан Райс не сдерживал эмоций после проигрыша от Айнтрахта в матче за финал второго по престижности евротурнира.
Главный рефери матча Хесус Хиль Мансано продемонстрировал две красные карточки за 60 минут игры. В первом тайме был удален Аарон Крессвелл за фол последней надежды, а после перерыва красный свет перед собой увидел Давид Мойес, напавший на болгерл.
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В итоге "молотки" в меньшинстве уступили и вылетели из Лиги Европы, а их капитан Деклан Райс был очень взбешен не только результатом, но и судейством. Англичанин уже после поединка в подтрибунном помещении догнал Хиль Мансано и в ярости выругался.
"Это так низко! Весь вечер арбитраж был таким плохим! Как можно судить настолько плохо? Тебе, наверное, дох*я заплатили... Йоб**ая коррупция", – заявил капитан.
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