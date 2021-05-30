Суперкубок УЕФА: стали известны дата, место и участники поединка
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После финала Лиги чемпионов Вильярреал узнал своего будущего соперника за трофей.
завершено
42’ Кай Хаверц
Вильярреал встретится с Челси в рамках Суперкубка УЕФА 11 августа.
Вильярреал – Манчестер Юнайтед – 1:1 (11:10 пен.) – видео голов и обзор матча
Поединок между победителем Лиги Европы и триумфатором Лиги чемпионов состоится в столице Северной Ирландии – Белфасте. Действующим обладателем трофея остается Бавария.
Напомним, в финале ЛЕ Вильярреал одолел МЮ (1:1, пен. 11:10), а Челси переиграл Манчестер Сити в заключительном поединке ЛЧ.
Челси выиграл Лигу чемпионов, удержав победу над Манчестер Сити – Зинченко провалился в моменте с единственным голом
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