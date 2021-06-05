"Конечно, был очень сильно удивлен, что попал в заявку сборной Украины на Евро. Много было разговоров и многие считают это несправедливым – не хочу это комментировать. Пусть люди решают – справедливо это или нет, я просто выхожу и работаю, получаю игровое время, стараюсь получать удовольствие от игры.

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Понятно, что никто не верил, все думали, что я поеду домой. Я за счет своего труда и работы попал в заявку. Я даже не мог подумать, что меня могут вызвать в расширенный список, а не то, чтобы играть на чемпионате Европы, но жизнь меняется очень резко и не всегда успеваешь понять, что происходит, но за счет тяжелого труда получается", – сказал Судаков в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, 18-летний полузащитник Шахтера впервые сыграл в футболке сборной Украины в матче против Бахрейна, а в контрольном поединке против Северной Ирландии вышел на замену на 72-й минуте.

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