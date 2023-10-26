Статистические порталы назвали своих героев поединка 3-го тура группового этапа ЛЧ между испанской и украинской командами (2:1).

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков стал лучшим игроком дончан в дуэли Барселоной по версии SofaScore, получив 7,6 балла из 10 возможных. В спину ему дышит хавбек Тарас Степаненко (7,4), а замыкают топ-3 сразу трое представителей "горняков" – Артем Бондаренко, Ефим Конопля и Дмитрий Ризнык (у всех по 7 баллов).

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В свою очередь портал WhoScored отметил высшей оценкой 7,3 сразу двух игроков "оранжево-черных" – Судакова и Степаненко. Неожиданно 7 баллов получил грузинский полузащитник Иракли Азаров, а Даниил Сикан и Ефим Конопля заработали по 6,8 балла.

Худшим среди украинцев по версиям обоих сайтов стал полузащитник Дмитрий Крыськив – SofaScore поставил ему 6,1 балла, а WhoScored оценил еще ниже (5,9).

Что касается Барселоны, то оба портала были солидарны – лучшим игроком команды (среди тех, кто провел на поле весь матч) стал Ферран Торрес, набрав 7,9 и 7,3 балла соответственно. WhoScored выше оценил только 20-летнего Фермина Лопеса (8,5). А вот худшим стал опытный ветеран Марк-Андре тер Штеген – 6,5 от SofaScore и 5,9 от WhoScored.

Напомним, после 3-х туров Шахтер идет в турнирной таблице группы Н на третьей строчке, набрав 3 очка. Лидирует с 9-ю пунктами Барселона.

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