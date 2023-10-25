Каталонцы прогнозируемо захватила инициативу, но Шахтер почти пол часа успешно защищался. Однако на 28-й минуте провал обороны привел к пропущенному. Фермин Лопес пробил в каркас, но на добивании успел Ферран. Не прошло и десяти минут, как Фермин пробил в девятку после новой ошибки защитников.

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Дончане ответили на 62-й минуте. Азаров классным пасом вывел Судакова на свидание с голкипером, и Георгий уверенно сократил отставание, пробив в ближний угол. Далее команды подарили полчаса открытого футбола. Мяч мог оказаться в тех или иных воротах, но счет так больше не изменился.

Благодаря этой победе Барселона закрепилась на вершине турнирной таблицы квартета, имея уже девять набранных очков. У Шахтера осталось три зачетных пункта и третье место.