"Я думаю, меня хотели убрать от Месси. Возможно, их беспокоило то, что у меня хорошие отношения с Лионелем. Возможно, они так сильно хотели, чтобы он проводил со мной меньше времени. Однако я не могу найти никаких причин, как это вредило команде. Конечно, я скучаю по Лео, но мы постоянно разговариваем. Мы знаем нашу дружбу. Мы делимся друг с другом многими вещами.

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Лео осознает, что он значит для Барселоны. Он дает клубу вещи, которые даже трудно себе представить. Он должен продолжать быть первым, быть лучшим и быть счастливым.

Возможно, существует вероятность, что он будет выступать за другой клуб, но если он будет чувствовать себя комфортно и счастливо, и придет новый совет директоров, он захочет остаться в клубе. Как друг я буду рад, если там у него все сложится хорошо, но так же, если ему придется уйти в другой клуб", – приводит слова Суареса ESPN.

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