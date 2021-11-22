Расцвет Барселоны Пепа Гвардиолы оказал большое влияние на сборную Испании. Если на Евро-2008 Испанцы победили благодаря классу исполнителей и техническим навыкам, со временем подопечные Висенте дель Боске начали гонять соперника быстрыми перепасовками. Наличие в центре поля Хави, Иньесты и Бускетса гарантировало перенесение стиля Гвардиолы в лагерь "Фурии Рохи".

Участник ЧМ с единственным матчем на турнире: уникальная Индонезия, поражавшая и удивляющая

Групповой этап ЧМ-2010

Швейцария, Гондурас и Чили. В футболе бывает всякое, но чтобы эти команды встали на пути испанцев к стадии плей-офф – это что-то на грани фантастики. Уверенно проявить себя на этом этапе могла бы даже "молодежка". Но в реальности все оказалось не столь прозаичным, как на бумаге.

Уже в скором времени Украина узнает соперника в плей-офф отбора на чемпионат мира в Катаре. Наблюдай за важной развязкой вместе с HLIBNY DAR.



Болей за "желто-синих" и поддержи национальную команду на последнем отрезке перед мечтой вместе с любимым брендом украинцев, покорившим мировые вершины.

Уже в первом матче Швейцария опустила чемпионов Европы с небес на землю – провал в звездной защите позволил Фернандешу забить единственный гол в матче.

Конечно, выход Испании из группы под вопрос никто не ставил, но неприятный осадок от неудачного старта остался.

С Гондурасом ребята дель Боске справились на одной ноге – полное доминирование и дубль Давида Вильи. Амбициозные чилийцы немного потрепали нервы Фурии – Милльяр ответил на голы Вильи и Иньесты, возможность ничьей продержалась до финального свистка. Обе команды набрали по 6 очков и отправились в плей-офф.

1/8 финала ЧМ-2010

Извечные конкуренты со звездным Криштиану Роналду – далеко не самый приятный сюрприз в первом же стыковом матче. Покинуть турнир усилиями принципиального врага – самый плохой сон любого футболиста.

Противостояние проходило на равных условиях. Эдуардо и Касильяс показали высочайший класс вратарского мастерства, то и дело отражая опасные атаки. В конце концов тики-така возобладала над быстрыми выпадами португальцев: Иньеста просто безумно тонким пасом вывел Вилью на свидание с кипером. С первого раза Давид не сумел пробить Эдуардо, но добивание было удачным. 4-й гол форварда на Мундиале дарит победу над ненавистными португальцами и путевку в следующий раунд! Португалия, оставшаяся в меньшинстве после удаления Рикарда Кошты, не имела шансов восстановить интригу.

1/4 финала ЧМ-2010

Сенсационный Парагвай был готов бросить вызов команде дель Боске. Южноамериканцы активно начали матч и даже забили гол, отмененный флажком лайнсмена. Это только разожгло амбиции команды еще больше, и смелые атаки на ворота Касильяса продолжались.

Поворотный момент произошел на старте второго тайма. Пике завалил соперника в штрафной – пенальти! К мячу подошел Оскар Кардосо. Точный удар – и чемпионы Европы едут домой. Но ворота испанцев защищал Касильяс. Икер как настоящий лидер спас свою команду в самый трудный момент и подарил надежду целой нации.

Испания начала действовать активнее и вскоре заслужила свой шанс. Алькарас толкнул Вилью, а арбитр назначил пенальти. Теперь спасать команду должен был Вильяр. Хусто не подвел – эффектный сейв после удара Алонсо, нули на табло не изменились.

Но удача улыбается сильнейшим. В одной из атак Иньеста классно отдал на Педро. Тот попал в штангу, но мяч отскочил к Вилье. Удар Давида – мяч влетает в одну штангу, затем в другую и оказывается в воротах. Для ответа у Парагвая не осталось ни времени, ни сил.

1/2 финала ЧМ-2010

До финала – последняя ступень. На пути – сборная Германии, которая жаждет мести за Евро-2008. Бундестим Йоахима Львова настроен перекрыть досадные воспоминания золотым кубком чемпионов мира.

Правило "дисциплина бьет класс" не сработало. Более творческие испанцы выглядели ярче и больше заслуживали победить. На этот раз снова хватило лишь одного точного удара – Пуйоль выиграл верховую борьбу после подачи Иньесты с углового и пробил Нойера. Задача выполнена – осталось осуществить мечту.

Финал ЧМ-2010

Битва титанов, за которой наблюдал весь мир. Роббен и Ко делали все возможное, чтобы вернуть Нидерландам былую славу. Берт ван Марвейк создал идеальный баланс, который мог выстоять даже перед тики-такой и техникой испанцев.

Основное время сильнейшего не определило, игра перешла в овертаймы. И снова Испании улыбается фортуна – Хейтинга получает вторую желтую карточку и покидает поле. До серии пенальти 11 минут, но даже этого короткого промежутка испанцам достаточно.

Магический Иньеста, весь турнир тащивший команду ассистами, получил классный пас от Фабрегаса и расстрелял Стекеленбурга. Испания оформляет победу на чемпионате мира и становится лучшей командой планеты по итогам двух больших турниров!