Розквіт Барселони Пепа Гвардіоли мав великий вплив на збірну Іспанії. Якщо на Євро-2008 Іспанці перемогли завдяки класу виконавців та технічним навичкам, то з часом підопічні Вісенте дель Боске почали ганяти суперника швидкими перепасовками. Наявність в центрі поля Хаві, Іньєсти та Бускетса гарантувало перенесення стилю Гвардіоли у табір "Фурії Рохи".

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Груповий етап ЧС-2010

Швейцарія, Гондурас та Чилі. У футболі буває всяке, але щоб ці команди стали на шляху іспанців у стадію плей-офф – це щось на грані фантастики. Впевнено проявити себе на цьому етапі могла б навіть "молодіжка". Але в реальності все виявилося не таким прозаїчним, як на папері.

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Вже в першому матчі Швейцарія опустила чемпіонів Європи з небес на землю – провал в зірковому захисті дозволив Фернандешу забити єдиний гол у матчі.

Звісно, вихід Іспанії з групи під сумнів ніхто не ставив, але неприємний осад від невдалого старту залишився.

З Гондурасом хлопці дель Боске впоралися на одній нозі – повне домінування та дубль Давіда Вільї. Амбітні чилійці трішки потріпали нерви Фурії – Мільяр відповів на голи Вільї та Іньєсти, можливість нічиєї протрималася до фінального свистка. Обидві команди набрали по 6 очок та вирушили в плей-офф.

1/8 фіналу ЧС-2010

Одвічні конкуренти із зірковим Кріштіану Роналду – далеко не найприємніший сюрприз у першому ж стиковому матчі. Покинути турнір зусиллями принципового ворога – найгірший сон будь-якого футболіста.

Протистояння проходило на рівних умовах. Едуардо та Касільяс показали найвищий клас воротарської майстерності, раз по раз відбиваючи небезпечні атаки. Врешті-решт тікі-така взяла гору над швидкими випадами португальців: Іньєста просто бажевільно тонким пасом вивів Вілью на побачення з кіпером. З першого разу Давід не зумів пробити Едуардо, але добивання було вдалим. 4-й гол форварда на Мундіалі дарує перемогу над ненависними португальцями та путівку у наступний раунд! Португалія, яка залишилась в меншості після вилучення Рікарду Кошти, не мала шансів відновити інтригу.

1/4 фіналу ЧС-2010

Сенсаційний Парагвай був готовий кинути виклик команді дель Боске. Південноамериканці активно почали матч та навіть забили гол, який скасував прапорець лайнсмена. Це лиш розпалило амбіції команди ще більше, і сміливі атаки на ворота Касільяса продовжувалися.

Поворотний момент стався на старті другого тайму. Піке завалив суперника у штрафному майданчику – пенальті! До м'яча підійшов Оскар Кардосо. Влучний удар – і чемпіони Європи їдуть додому. Але ворота іспанців захищав Касільяс. Ікер як справжній лідер врятував свою команду в найскрутніший момент та подарував надію цілій нації.

Іспанія почала діяти активніше і незабаром заслужила на свій шанс. Алькарас штовхнув Вілью, а арбітр призначив пенальті. Тепер рятувати команду мусив Вільяр. Хусто не підвів – ефектний сейв після удару Алонсо, нулі на табло не змінилися.

Але фортуна усміхається сильнішим. В одній з атак Іньєста класно віддав на Педро. Той влучив у штангу, але м'яч відскочив до Вільї. Удар Давіда – м'яч влітає в одну штангу, потім в іншу і таки опиняється у воротах. Для відповіді у Парагваю не залишилося ні часу, ні сил.

1/2 фіналу ЧС-2010

До фіналу – остання сходинка. На шляху – збірна Німеччини, яка прагне помсти за Євро-2008. Бундестім Йоахіма Львова налаштований перекрити прикрі спогади золотим кубком чемпіонів світу.

Правило "дисципліна б'є клас" не спрацювало. Більш творчі іспанці виглядали яскравіше та більше заслуговували перемогти. Цього разу знову вистачило лише одного влучного удару – Пуйоль виграв верхову боротьбу після подачі Іньєсти з кутового та пробив Нойєра. Завдання виконане – залишилося здійснити мрію.

Фінал ЧС-2010

Битва титанів, за якою спстерігав весь світ. Роббен та Ко робили усе можливе, щоб повернути Нідерландам колишню славу. Берт ван Марвейк створив ідеальний баланс, який міг вистояти навіть перед тікі-такою та технікою іспанців.

Основний час сильнішого не виявив, гра перейшла в овертайми. І знову Іспанії усміхається фортуна – Хейтінга отримує другу жовту картку та покидає поле. До серії пенальті 11 хвилин, але навіть цього короткого проміжку іспанцям достатньо.

Магічний Іньєста, який весь турнір тягнув команду асистами, отримав класний пас від Фабрегаса та розстріляв Стекеленбурга. Іспанія оформлює перемогу на чемпіонаті світу та стає найкращою командою планети за підсумком двох великих турнірів!