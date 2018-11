Стал известен предварительный календарь Лиги наций 2020/21

УЕФА на официальном сайте опубликовал предварительный календарь розыгрыша Лиги наций в сезоне 2020/21.

Жеребьевка группового этапа: январь/февраль 2020 года;

Тур 1: 3-5 сентября 2020 года;

Тур 2: 6-8 сентября 2020;

Тур 3: 8-10 октября 2020;

Тур 4: 11-13 октября 2020 года;

Тур 5: 12-14 ноября 2020 года;

Тур 6: 15-17 ноября 2020 года;

Жеребьевка финальной стадии: дата не определена Финальная стадия: июнь 2021;

Жеребьевка стыковых матчей Евро-2020: 22 ноября 2019;

Стыковые матчи Евро-2020: 26-31 марта 2020.

Напомним, сборная Украины благодаря победе в дивизионе В1 поднялась в дивизион А.

Состав участников Лиги наций 2020/21

Дивизион А: Англия, Бельгия, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Франция, Швейцария, Босния и Герцеговина (вышла из дивизиона В), Дания (вышла из дивизиона В), Украина (вышла из дивизиона В), Швеция (вышла из дивизиона В).

Дивизион B: Германия (вылетела из дивизиона А), Исландия (вылетела из дивизиона А), Польша (вылетела из дивизиона А), Хорватия (вылетела из дивизиона А), Австрия, Россия, Уэльс, Чехия, Норвегия (вышла из Лиги С) Сербия (вышла из дивизиона C), Финляндия (вышла из дивизиона C), Шотландия (вышла из дивизиона C).

Дивизион С: Ирландия (вылетела из дивизиона В), Северная Ирландия (вылетела из дивизиона В), Словакия (вылетела из дивизиона В), Турция (вылетела из дивизиона В), Албания, Болгария, Венгрия, Греция, Израиль, Румыния, Черногория, Беларусь (вышла из дивизиона D), БЮРМ (вышла из дивизиона D), Грузия (вышла из дивизиона D), Косово (вышло из дивизиона D).

Дивизион D: Кипр (вылетел из дивизиона С), Литва (вылетела из дивизиона С), Словения (вылетела из дивизиона С), Эстония (вылетела из дивизиона С), Азербайджан, Андорра, Армения, Гибралтар, Казахстан, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Сан-Марино, Фарерские острова.

