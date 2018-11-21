Став відомий попередній календар Ліги націй 2020/21

УЄФА на офіційному сайті опублікував попередній календар розіграшу Ліги націй у сезоні 2020/21.

Жеребкування групового етапу: січень/лютий 2020 року;

Ліга націй УЄФА: суть, формат, користь для України та зв'язок з чемпіонатом Європи

Тур 1: 3-5 вересня 2020 року;

Тур 2: 6-8 вересня 2020 року;

Тур 3: 8-10 жовтня 2020 року;

Тур 4: 11-13 жовтня 2020 року;

Тур 5: 12-14 листопада 2020 року;

Тур 6: 15-17 листопада 2020 року;

Жеребкування фінальної стадії: дата не визначена Фінальна стадія: червень 2021 року;

Жеребкування стикових матчів Євро-2020: 22 листопад 2019 року;

Стикові матчі ЄВРО-2020: 26-31 березня 2020 року.

Нагадаємо, збірна України завдяки перемозі у дивізіоні В1 піднялась у дивізіон А.

Склад учасників Ліги націй 2020/21

Дивізіон А: Англія, Бельгія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Португалія, Франція, Швейцарія, Боснія і Герцеговина (вийшла з дивізіону В), Данія (вийшла з дивізіону В), Україна (вийшла з дивізіону В), Швеція (вийшла з дивізіону В).

Дивізіон B: Німеччина (вилетіла з дивізіону А), Ісландія (вилетіла з дивізіону А), Польща (вилетіла з дивізіону А), Хорватія (вилетіла з дивізіону А), Австрія, Росія, Уельс, Чехія, Норвегія (вийшла з Ліги С), Сербія (вийшла з дивізіону С), Фінляндія (вийшла з дивізіону С), Шотландія (вийшла з дивізіону С).

Дивізіон С: Ірландія (вилетіла з дивізіону В), Північна Ірландія (вилетіла з дивізіону В), Словаччина (вилетіла з дивізіону В), Туреччина (вилетіла з дивізіону В), Албанія, Болгарія, Угорщина, Греція, Ізраїль, Румунія, Чорногорія, Білорусь (вийшла з дивізіону D), КЮР Македонія (вийшла з дивізіону D), Грузія (вийшла з дивізіону D), Косово (вийшло з дивізіону D).

Дивізіон D: Кіпр (вилетів з дивізіону С), Литва (вилетіла з дивізіону С), Словенія (вилетіла з дивізіону С), Естонія (вилетіла з дивізіону С), Азербайджан, Андорра, Вірменія, Гібралтар, Казахстан, Латвія, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Сан-Марино, Фарерські острови.

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