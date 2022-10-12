"Дважды забить Реалу в двух матчах – это действительно очень приятно. Могу шутить, что мадридцы теперь – мои клиенты.

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До игры я был бы с радостью согласен на такой результат, но из-за происшедшего немного разочарован: мы так близки были к победе", – цитирует Зубкова официальный сайт УЕФА.

Напомним, в поединке с мадридцами дончане вышли вперед в начале второго тайма благодаря голу Зубкова, однако пропустили на пятой добавленной минуте от Рюдигера и опустились на третье место турнирной таблицы группы F. В матче в Мадриде (1:2) неделей ранее голом в ворота Реала отличился также Зубков.

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