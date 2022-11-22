Спорное судейское решение и эпичный промах с метра в видеообзоре матча Дания – Тунис
Сборная Дании не смогла одолеть Тунис в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 (0:0). Смотрите обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Сборная Дании по футболу нерешительно начала чемпионат мира в Катаре. Несмотря на явную роль фаворита, Дания была вынуждена довольствоваться нулевой ничьей в матче с Тунисом. Датская пресса отмечает, что первый тайм в исполнении сборной Дании стал худшим таймом под руководством Каспера Юлманда.
Тунис удержал ничью с Данией – арбитр не назначил два пенальти, Корнелиус не забил с метра, европейцы снова разочаровали
"Пьер-Эмиль Хёйбьерг и Кристиан Эриксен допустили больше ошибок, чем за последние два-три сезона вместе взятых; Симон Кьяер и Йоахим Андерсен играли так, как будто в их шортах лежали свинцовые гири", – отмечает портал BT.
И всё же датчане могли вырвать победу, если бы судья назначил пенальти в конце встречи. Но арбитр принял спорное решение, отказавшись это сделать. Был еще один супершанс у Корнелиуса, который не смог забить с метра, попав в штангу.