Збірна Данії з футболу нерішуче розпочала чемпіонат світу у Катарі. Попри явну роль фаворита, Данія була змушена задовольнятися нульовою нічиєю у матчі з Тунісом. Данська преса зазначає, що перший тайм у виконанні збірної Данії став найгіршим таймом під керівництвом Каспера Юлманда.

Туніс втримав нічию з Данією – арбітр не призначив два пенальті, Корнеліус не забив з метра, європейці знов розчарували

"П'єр-Еміль Хьойберг і Крістіан Еріксен припустилися більше помилок, ніж за останні два-три сезони разом узятих; Сімон К'яер та Йоахім Андерсен грали так, ніби в їхніх шортах лежали свинцеві гирі", – зазначає портал BT.

І все ж данці могли вирвати перемогу, якби суддя призначив пенальті наприкінці зустрічі. Але арбітр ухвалив спірне рішення, відмовившись це зробити. Був ще один супершанс у Корнеліуса, який не зміг забити з метра, влучивши у стійку.