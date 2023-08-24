СК Днепр-1 в меньшинстве сумел спастись в поединке со Спартаком Трнавой, который откровенно не впечатлил. Проблем у днепрян хватало: Сарапий допустил ошибку при простом забросе и пошел на фол последней надежды, из-за чего получил достаточно раннее удаление.

Проблемой стала и эмоциональность Игоря Когута, который вышел на поле во втором тайме и успел получить две желтые. Но благодаря реализованному пенальти Пихаленка СК Днепр-1 имеет хорошие шансы на выход в групповом этапе Лиги конференций. Обо всем этом и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".