Спасение СК Днепр-1 в меньшинстве: главная проблема украинских защитников, соперник в Лиге конференций не лучше
18:48 - Читати українською
"Футбол 24" проанализировал первый поединок плей-офф квалификации между Спартаком Трнавой и СК Днепр-1.
завершено
Игорь Когут 89’
89’ Игорь Когут
СК Днепр-1 в меньшинстве сумел спастись в поединке со Спартаком Трнавой, который откровенно не впечатлил. Проблем у днепрян хватало: Сарапий допустил ошибку при простом забросе и пошел на фол последней надежды, из-за чего получил достаточно раннее удаление.
Проблемой стала и эмоциональность Игоря Когута, который вышел на поле во втором тайме и успел получить две желтые. Но благодаря реализованному пенальти Пихаленка СК Днепр-1 имеет хорошие шансы на выход в групповом этапе Лиги конференций. Обо всем этом и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".
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