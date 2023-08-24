СК Дніпро-1 в меншості зумів врятуватись у поєдинку зі Спартаком Трнавою, який відверто не вразив. Проблем у дніпрян вистачало: Сарапій допустив помилку при простому закиданні та пішов на фол останньої надії, через що отримав досить раннє вилучення.

Проблемою стала і емоційність Ігоря Когута, який вийшов на поле у другому таймі та встиг отримати дві жовті. Але завдяки реалізованому пенальті Піхальонка СК Дніпро-1 має хороші шанси на вихід у груповому етапі Ліги конференцій. Про все це і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".