Фулбек сборной Украины мог стать героем Брюгге в матче Лиги чемпионов против Лацио (1:1). Но не стал...

Все завершилось ничьей, однако во втором тайме бельгийцы явно превосходили соперника и имели хорошие шансы вырвать сенсационную победу. Один из таких упустил Эдуард Соболь. Украинец после прострела Дьятта оказался перед пустыми воротами, но точно пробить в касание с острого угла не сумел. Осталось только схватиться за голову.

Бельгийский эксперт Том Баудевил в комментарии Sporza отреагировал на этот эпизод: "Пара форвардов Деннис и Де Кетеларе хорошо нагружали центр, но там у Лацио было три центрбека. Возможно, лучше было бы поставить слева хорошего вингера, а не отдавать все фланг на откуп Соболью".

Брюгге сыграл против обескровленного Лацио по схеме 3-5-2. Соболь вышел в стартовом составе на позиции левого латераля и основную часть игрового времени провел на чужой половине поля. Пытался обострять, но его передачи в штрафную площадь редко находили адресатов. Все 5 кроссов Эдуарда оказались неточными.

Под занавес встречи Соболь все же вывел партнера на удар. Де Кетеларе принял пас от украинца, элегантно обыграл Пароло, но выстрел заблокировали. В актив экс-игрока Шахтера можно записать 3 удачных попытки дриблинга и 70% выигранных дуэлей на земле (в воздухе ситуация хуже).

Статистические порталы вывели Эдуарду посредственные оценки – WhoScored и SofaScore поставили 6.7.

Итальянская пресса тоже не подарила Соболю высоких баллов. Средняя оценка трех ведущих газет – 5.5.

Самой щедрой оказалась La Gazzetta dello Sport. "Много бегал, приносил команде пользу, но упустил грандиозный шанс", – пишет об украинце GdS и ставит 6 баллов.

Tuttosport оценил работу нашего земляка в 5.5 – второй худший в основе хозяев. "Не попал в пустые ворота. Противоположный фланг Брюгге выглядел лучше", – пишут туринцы.

А издание Corriere dello Sport вообще поставило Соболю худшую оценку среди бельгийцев (5). "Создавал проблемы, моментами действовал эффективно, но в его зоне Лацио чувствовал себя спокойнее", – добавляет CdS.

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