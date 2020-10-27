Поединок лидеров группы F точно не подарит того зрелища, которое мог бы, если бы соперники могли рассчитывать на всех своих исполнителей. Прежде всего, проблемы касаются Лацио, который уже не досчитался 12-ти исполнителей.

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Главные лидеры "орлов" – Луис Альберто и Иммобиле – не тренировались с командой накануне и не полетят вместе с командой в Бельгию, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Издание отмечает, что официальные причины отсутствия футболистов не называются, но оба были в числе тех, кто сдавал тесты на коронавирус. Это также касается Андерсона, Лаццари ​​и Перейры. Если добавить к этой пятерке еще и Раду, Лулича, Лейву, Марушича, Катальди, Стракошк и Луиса Фелипе, то получим 12 потерь для Симоне Индзаги, который уже вызвал четырех игроков из дубля.

Напомним, что в первом туре Лацио дома обыграл дортмундскую Боруссию, а Брюгге на выезде одолел питерский Зенит. Итак, матч, который состоится 28 октября, можнна назвать битвой за промежуточное лидерство в квартете.

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