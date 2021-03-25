Португалия минимально победила Азербайджан в 1 туре отбора на ЧМ. Смотрите видео гола и обзор поединка.

Кавказцы героически держали оборону, но сами "привезли" себе автогол. Голкипер Магомедалиев неудачно сыграл на выходе, выбив мяч в грудь Медведеву – автогол капитана формальных гостей.

Отбор на ЧМ-2022: Хорватия сенсационно проиграла Словении, Португалия победила Азербайджан только благодаря автоголу

В перерыве на поле появился Анатолий Нуриев, для которого это был дебют за Азербайджан. Именно уроженец Мукачево имел едва не лучший момент, но пробил над воротами из пределов штрафной. 1:0 – непростой старт отбора для Португалии.