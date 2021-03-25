Португалія мінімально перемогла Азербайджан у 1 турі відбору на ЧС. Дивіться відео гола та огляд поєдинку.

Кавказці героїчно тримали оборону, але самі "привезли" собі автогол. Голкіпер Магомедалієв невдало зіграв на виході, вибивши м'яч в груди Медвєдєву – автогол капітана формальних гостей.

Відбір на ЧС-2022: Хорватія сенсаційно програла Словенії, Португалія перемогла Азербайджан лише завдяки автоголу

У перерві на полі з'явився Анатолій Нурієв, для якого це був дебют за Азербайджан. Саме уродженець Мукачева мав ледь не найкращий момент, але пробив над воротами з меж карного майданчика. 1:0 – непростий старт відбору для Португалії.