"Сколари планировал посетить академию Руха, было бы интересно пообщаться с ним? Да, я очень много общался с Жадсоном, который играл под его руководством в сборной Бразилии.

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Многое знаю о моментах, которые они используют в своей тренерской работе. Думаю, он все-таки приедет в Рух посмотреть академию", – отметил Федык в интервью официальному YouTube-каналу Руха.

Напомним, именитый наставник за свою карьеру с Челси и рядом бразильских клубов, а также возглавлял сборные Бразилии и Португалии. Во главе "селесао" Сколари стал победителем чемпионата мира-2002.

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