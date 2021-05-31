Защитник Динамо Илья Забарный не покинет киевский клуб в ближайшее время.

Суркис не будет рассматривать продажу Забарного за сумму меньше 20 млн евро с сохранением процента от перепродажи, сообщает телеграмм-канал Динамо Киев Inside.

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Отмечается, что обсуждение возможного перехода может начаться только после завершения Евро-2020. В удержании Ильи лично заинтересован Мирча Луческу, который якобы намерен сделать из него топ-защитника и повторить трансфер Чигринского – Дмитрий в свое время за большие деньги перебрался в Барселону.

Напомним, вчера появилась информация, что Челси готовит конкретное предложение по Забарному. Называлась и сумма возможного трансфера –- 12 млн евро. К слову, защитник провел 36 матчей в составе Динамо в сезоне 2020/21, записав в свой актив гол и результативную передачу.

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