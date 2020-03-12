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Симеоне назвал главного героя Атлетико и выделил ключевое тактическое решение в матче с Ливерпулем

09:25 298 Читати українською
Симеоне назвал главного героя Атлетико и выделил ключевое тактическое решение в матче с Ливерпулем
Диего Симеоне / ВВС

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне подытожил выездной матч против Ливерпуля в 1/8 финала Лиги чемпионов.

43’ Джорджиньо Вейналдум
94’ Роберто Фирмино
 
Маркос Льоренте 97’
Маркос Льоренте 105’
Альваро Мората 120+1’
43’ Джорджиньо Вейналдум
94’ Роберто Фирмино
97’ Маркос Льоренте
105’ Маркос Льоренте
120+1’ Альваро Мората

"В футболе нужно стараться усложнить жизнь сопернику. Мы старались нажать на них с помощью Косты, Фелиша и Корреа. Мы не сдались после их второго гола и сделали счет 1:2. После этого мы почувствовали что-то внутри нас.

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Я очень рад за клуб – мы снова среди восьми лучших команд Европы, мы победили невероятного соперника. Они играли хорошо, их болельщики очень им помогали, но мы смогли пройти через это.

Наш переход на 5-4-1 позволил нам чаще создавать ситуации для контратак. Замена Косты на Льоренте фактически была оборонительной, но это сработало.

Не сомневаюсь, что Облак – лучший вратарь мира. Ян невероятно важен для нас, как Савич, Фелиш, Фелипе. В Атлетико есть лучший голкипер мира – он как Месси в Барселоне, который делает результат. Облак делает результат для нас", – цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

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Лига чемпионов Атлетико Атлетико Ян Облак Ян Облак Ливерпуль - Атлетико Диего Симеоне Диего Симеоне
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