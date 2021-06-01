32-летний игрок ранее получил положительный результат теста на коронавирус, однако Силлессен считал, что пропустит только контрольные матчи нидерландской команды. Наставник "оранжевых" все же решил исключить его из состава на Евро-2020, сообщает Mundo Deportivo.

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"Я сообщил Ясперу о своем решении сегодня утром. Позвольте мне начать с того, что мне обидно за Яспера. Однако я должен был пойти на этот шаг. Известно, что у него положительный результат теста на коронавирус. Как результат – большую часть подготовки он пропустил. Мы не знаем, сколько времени пройдет, прежде чем он наберет форму. Я не хочу рисковать. Турнир стартует уже скоро, поэтому я хочу четкости", – сказал де Бур во время пресс-конференции.

Вместо Силлессена на Евро-2020 поедет голкипер АЗ Марко Бизот. В национальную команду "оранжевых" ранее попали также Тим Крул и Маартен Стекеленбург.

Напомним, сборная Нидерландов сыграет в группе С вместе с Украиной, Австрией и Северной Македонией.

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