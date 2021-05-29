Силлессен сдал положительный тест на COVID-19 перед Евро-2020 – вратарь сборной Нидерландов может не сыграть с Украиной
Голкипер сборной Нидерландов Яспер Силлессен может не поехать со сборной Нидерландов на Евро-2020.
Голкипер сдал положительный тест на COVID-19 и уже находится на самоизоляции, сообщает издание AD.
Нидерланды объявили заявку на Евро-2020 – Украина узнала имена первых соперников на турнире
Отмечается, что Силлессен не имеет жалоб на состояние здоровья и вернется в расположение команды после выздоровления. Наставник сборной Нидерландов Франк де Бур пока не собирается вносить коррективы в заявку, но может вызвать голкипера АЗ Марко Бизота, которого ранее вычеркнули из списка.
Напомним, именно "оранжевые" станут первым соперником Украины на групповом этапе Евро-2020. Поединок в Амстердаме запланирован на 13 июня.
Молодежь на Евро: историческое событие в Харькове, испанский "Тополь", взлеты и падения "Голден Боя"