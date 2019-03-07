Сидорчук: Сарри не изменяет своим принципам

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук поделился впечатлениями от тактики Маурицио Сарри.

"Точно помню, что поединки с Наполи получились совершенно разными по своему тактическому содержанию. В Киеве у них играл в нападении Аркадиуш Милик, и итальянцы часто применяли фланговые передачи.

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В Неаполе вышла другая игра. Там впереди действовал Мертенс, и полузащитники часто забрасывали мяч за спины нашим игрокам обороны. Центральные защитники «Наполи» постоянно отдавали передачи вразрез в середину, потом следовал сброс и пас на третьего – это у Маурицио Сарри было отлажено до автоматизма. Возможно, на тот момент в Европе это был лучший такой футбол.

Жоржиньо? На нем тренеры акцентировали особое внимание, он играл в Наполи ключевую роль. Постоянно в движении, вся игра шла через него. Даже если этот полузащитник получал мяч спиной к воротам, сразу отскакивал под удобный пас и искал партнеров между линиями.

Выйдешь высоко – моментально получишь передачу за спину. Прессинг у них тоже был на высочайшем уровне, но если из-под него удавалось выходить, у итальянцев сразу возникали проблемы...

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По поводу игры нынешней команды Сарри я много говорить не хочу. Могу точно сказать, что тренер стремится показывать тот же футбол и не отходит от своих принципов. Но команда у него точно другая", – цитирует Сидорчука Команда 1.