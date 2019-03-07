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Сидорчук: Саррі не зраджує своїм принципам

13:43 362 Читать на русском
Сидорчук: Саррі не зраджує своїм принципам
Сергій Сидорчук / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук поділився враженнями від тактики Мауріціо Саррі.

"Точно пам'ятаю, що поєдинки з Наполі вийшли абсолютно різними за своїм тактичним змістом. У Києві у них грав в нападі Аркадіуш Милик, і італійці часто застосовували флангові передачі.

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У Неаполі вийшла інша гра. Там попереду діяв Мертенс, і півзахисники часто закидали м'яч за спини нашим гравцям оборони. Центральні захисники Наполі постійно віддавали передачі врозріз у середину, потім було скидання і пас на третього – це у Мауріціо Саррі було налагоджено до автоматизму. Можливо, на той момент в Європі це був найкращий такий футбол.

Жоржінью? На ньому тренери акцентували особливу увагу, він грав у Наполі ключову роль. Постійно в русі, вся гра йшла через нього. Навіть якщо цей півзахисник отримував м'яч спиною до воріт, одразу відскакував під зручний пас і шукав партнерів між лініями.

Вийдеш високо – моментально отримаєш передачу за спину. Пресинг у них теж був на найвищому рівні, але якщо з-під нього вдавалося виходити, у італійців відразу виникали проблеми...

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З приводу гри нинішньої команди Саррі я багато говорити не хочу. Можу точно сказати, що тренер прагне показувати той самий футбол і не відходить від своїх принципів. Але команда у нього точно інша", – цитує Сидорчука Команда 1.

Теги
Динамо Динамо Челсі Челсі Ліга Європи Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Жоржінью Жоржінью Наполі Наполі
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