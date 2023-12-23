Вестерло, за який виступає Сергій Сидорчук, провів черговий хороший матч у чемпіонаті Бельгії.

Ліга Жупіле, 19 тур

Антверпен – Вестерло – 2:2

Голи: Муйя, 45, Алдервейрелд, 84 – Стассін, 70, 76

Вестерло проводить найкращий період у сезоні. Після двох перемог поспіль "жовто-сині" змогли зачепитися за очки на полі претендента на чемпіонство. Антверпен, який грав з Шахтарем в групі ЛЧ, відкрив рахунок, але надалі ситуація склалася так, що Алдервейрелду довелося рятувати команду від поразки.

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Сергій Сидорчук вийшов у стартовому складі й відіграв без замін. Згідно зі статистичним порталом SofaScore, український легіонер став одним із найкращих у складі гостей. Оцінка Сидорчука – 7,2. Вище лише у автора дубля.

Завдяки цій перемозі Вестерло набрав 18 очок і покинув зону вильоту. Втративши очки з аутсайдером, Антверпен змарнував нагоду наблизитися до призової трійки.