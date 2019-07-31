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Швед – о дебютном голе за Селтик: Я очень счастлив

08:19 83 Читати українською
Швед – о дебютном голе за Селтик: Я очень счастлив
Марьян Швед / ФК Селтик

Нападающий Селтика Марьян Швед поделился эмоциями от дебюта за "кельтов" в матче Лиги чемпионов против Нымме Калью. Выйдя на замену во втором тайме, украинец успел отметиться голом.

 

Марьян Швед, для которого поединок против Нымме Калью стал дебютным за Селтик, появился на поле на 70-й минуте, а на 90+3-й украинец стал автором красивого забитого мяча.

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"Это мой первый гол за Селтик, поэтому я очень счастлив. Это был хороший матч, мы сыграли очень хорошо в обоих матчах с Нымме Калью. Заслуженно победили, поэтому я счастлив", – рассказал Швед в эфире Youtube-канала Селтика.

К слову, в третьем квалификационном раунде соперником Селтика станет румынский Клуж.

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Украинцы за рубежом Марьян Швед Марьян Швед Селтик Селтик Лига чемпионов Нымме Калью - Селтик Видеоновости Главное
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