Швед – о дебютном голе за Селтик: Я очень счастлив

Нападающий Селтика Марьян Швед поделился эмоциями от дебюта за "кельтов" в матче Лиги чемпионов против Нымме Калью. Выйдя на замену во втором тайме, украинец успел отметиться голом.

Марьян Швед, для которого поединок против Нымме Калью стал дебютным за Селтик, появился на поле на 70-й минуте, а на 90+3-й украинец стал автором красивого забитого мяча.

Швед забил фантастический гол в Лиге чемпионов, ярко дебютировав за Селтик

"Это мой первый гол за Селтик, поэтому я очень счастлив. Это был хороший матч, мы сыграли очень хорошо в обоих матчах с Нымме Калью. Заслуженно победили, поэтому я счастлив", – рассказал Швед в эфире Youtube-канала Селтика.

К слову, в третьем квалификационном раунде соперником Селтика станет румынский Клуж.

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