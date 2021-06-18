Сборная Швеции минимально обыграла Словакию и улучшила свои шансы на выход в плей-офф Евро-2020. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов на "Футбол 24".

Первая половина встречи прошла при небольшом количестве возможностей, которые были созданы после исполнения стандартных положений. После перерыва команды активизировались, хотя Швеция была немного острее. Классно головой пробивал Аугустинсон, но Дубравка качественно сыграл на линии.

Швеция в тяжёлом матче одержала минимальную победу над Словакией, возглавив группу Е

Выделялся швед Исак, который выдал шикарный проход, но его удар в ближний угол не помешал голкиперу. А единственный гол забил Форсберг, реализовав пенальти за фол против Квайсона. Таким образом, шведы набрали 4 очка и поднялись на 1 место, Словакия с 3 пунктами осталась второй.