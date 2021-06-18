Швеция в 1-м туре Евро-2020 совершила подвиг, удержав нулевую ничью с Испанией при 15% владения мячом и более 800 передачах "Фурии Рохме". Эксперты отметили хорошую (но не идеальную) оборонительную структуру "Тре Крунур", но атака проявила себя лишь в двух моментах. Ожидалось, что Исаак и Ко раскроются в матче против Словакии – скандинавам для прорыва в 1/8 финала жизненно необходимо было набирать три очка. Впрочем, скромный коллектив Штефана Тарковича не собирался так просто отдаваться на этом турнире – это уже поняли поляки, проиграли словакам.

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Янне Андерссон не стал вносить изменения в стартовый состав сборной Швеции. В основе вышли те же исполнители, что и в поединке против Испании. Штефан Таркович, в свою очередь, обновил опорную зону, выпустив Грошовски вместо Громады, а на правом фланге полузащиты Косцельник заменил Хараслина.

Ожидалось, что шведы проведут второй матч агрессивнее, ведь у команды гораздо больший кадровый ресурс, а Словакия – не Испания. Впрочем, не тут-то было. В первом тайме "Тру Крунур" удерживали мяч всего 39% игрового времени, наиграв всего на 0,09 ожидаемых голов. Подопечные Янне Андерссона провели лишь два удара – Ларссон из-за пределов штрафной пробил с рикошетом от Шкриньяра (точно в руки Дубравке), а Лустиг после углового направил сферу в небо. Всё. Ничего интереснее в атаке фаворит не продемонстрировал.

Словаки выглядели интереснее, но лишь на толику. Команда неплохо контратаковала через фланги, а Гамшик раздавал интересные диагонали, резко меняя вектор атаки – впрочем, его партнёры делали слишком много лишних пасов. Как следствие, с игры прошла только одна качественная атака с прострелом Косцельника на 11 метров. Дуда должен был наказывать шведов, но вместо удара Ондрей отдал пас пяткой в ​​ноги защитникам.

Кроме того, можно вспомнить выстрел Гамшика с дистанции и замыкание Куцка с углового – в обоих случаях мяч летел очень неточно. В общем, в первом тайме оба коллектива установили антирекорд Евро-2020, нанеся всего 5 выстрелов по воротам.

На старте второго тайма несколько активнее выглядели словаки, которые могли открыть счёт на 50-й минуте в результате удара Дуды с линии штрафной. Однрей пробил над перекладиной. Впрочем, этот момент стал последним для его команды на следующие 40 минут, если не вспоминать о подаче со стандарта на голову Куцке с замыканием в противоход – Ольсен парировал, но лайнсмен всё равно зафиксировал офсайд.

В середине тайма шведы перехватили инициативу. И не просто перехватили, а создали целую серию голевых шансов: стандарты на 59-й и 60-й минутах завершились ударами Аугустинссона и Даниэльссона над перекладиной, Исак на 62-й выстрелил из-за пределов штрафной мимо дальнего угла, а на 70 и он же замкнул навес Лустига – чуть выше ворот! На 71-й минуте Александр включил режим Месси, исполнив проход на 50 метров с обводкой четырёх соперников – в его завершении нападающий пробил с линии штрафной под ближнюю штангу, однако Дубравка парировал.

В конце концов, давление шведов на 76-й минуте вылилось в пенальти, который с передачи Исака заработал свежий Квайсон. Форсберг с "точки" был безжалостным, прошив Дубрак – 1:0!

Штефан Таркович сразу же освежил игру, бросив в бой Вайсса, Бенеша, Дюриша и Ганцко, однако в последней трети второго тайма словаки не смогли провести ни одной интересной атаки. Шведы уверенно держали их на дистанции, периодически вылетая в контратаки – в одной из них Исак мог добивать соперника, но удар из пределов штрафной успели накрыть. Словакия имела шанс спастись аж на 90+5-й минуте, когда Куцке удался дальний выстрел, однако мяч пролетел над перекладиной. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу "Тре Крунур".

Благодаря этой победе сборная Швеции набрала 4 очка, хотя бы на сутки возглавив группу Е. Словакия с тремя зачётными баллами опустилась на вторую строчку, однако после матча Испания – Польша всё может измениться.

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