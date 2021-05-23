Нападающий Нюрнберга Эрик Шуранов получил награду за свой перфоманс во встрече 34-го тура второй Бундеслиги против Ганновера.

Шуранов получил оценку 8,3 – лучшую в составе Нюрнберга и Ганновера по версии Whoscored.

Шуранов дублем принес победу Нюрнбергу в чемпионате Германии

Кроме своих двух голов, которые принесли победу Нюрнбергу, украинец нанес 5 ударов, из которых 2 в створ, 2 мимо и 1 заблокированный. В общем, Эрик 29 раз коснулся мяча, отдал 10 точных передач из 16 (63%), выиграл 1 верховую дуэль из 2 и 1 раз перехватил мяч.

Напомним, Нюрнберг обыграл Ганновер благодаря дублю Шуранова (2:1) и занял 11 место во второй Бундеслиге. Сам нападающий вообще отличился 5 голами и 1 ассистом в 14 матчах.

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