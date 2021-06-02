"Для меня Георгий Бущан, Андрей Пятов и Анатолий Трубин – лучшие на сегодняшний день вратари Украины. Я никому не собираюсь навязывать свою точку зрения и кому-то из них отдать предпочтение. Это, прежде всего, выбор главного тренера Андрея Шевченко, который отвечает за результат, и впереди еще два контрольных матча – с Северной Ирландией и Кипром, которые помогут определить самого достойного.

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Хотя, на мой взгляд, Андрей Шевченко назовет, кто именно будет играть в стартовом поединке с Нидерландами, в лучшем случае, накануне противостояния. Многое будет зависеть от того, в каком игровом тонусе будут наши стражи ворот.

Что касается отсутствия в заявке Андрея Лунина, то здесь, в первую очередь, сказалось отсутствие у него игровой практики в Реале. Впрочем, мне могут возразить, мол, в таком же незавидном положении находится и Андрей Пятов. Однако не забывайте, что у вратаря Шахтера есть важный "козырь" – опыт", – резюмировал Шуховцев в комментарии Meta-ratings.

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