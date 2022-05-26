Приложение для изучения иностранных языков Duolingo будет выдавать болельщикам сборной Шотландии и всем желающим перед матчем с "сине-желтыми" фонетические пособия упрощенной версии гимна Украины в виде открыток, сообщает STV-TV.

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Цель – чтобы все зрители на стадионе смогли вместе исполнить славень нашей страны. Таким образом, шотландцы хотят продемонстрировать свою солидарность с украинским народом. Также текст гимна будет размещен в социальных сетях приложения вместе с его переводом.

"Футбол объединяет людей, особенно чемпионат мира, но мы все знаем, что этот матч имеет еще большее значение. За ним будут наблюдать в мире.‎ ‎Мы хотим, чтобы все болельщики Шотландии и все футбольные фанаты проявили свою солидарность в песне и показали, что они едины с Украиной", – отметил менеджер Duolingо Колин Воткинс.

Напомним, дуэль между шотландцами и украинцами состоится 1 июня в Глазго.

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