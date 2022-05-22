"Поскольку в свое время мне приходилось выступать в нападении, то я стараюсь больше обращать внимание на атакующие действия. Так вот меня беспокоит, что у Романа Яремчука нет надежного дублера.

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К сожалению, Артем Довбык немало пропустил в тренировочном процессе и растерял уверенность в своих силах. Будем надеяться, что в оставшиеся время до решающих сражений, он постарается наверстать упущенное", – сказал Гецко в комментарии Zbirna.com.

Напомним, поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Шотландии состоится 1 июня.

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