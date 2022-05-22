"Я думаю, что будем играть в 2 центральных защитника. Мы знаем, что шотландцы очень сильны на флангах. Там есть Робертсон и Тирни.

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Я думаю, что нам очень понадобиться активность от фланговых полузащитников. И чтобы они действовали не по всей бровке, а чтобы это была спайка - левого и атакующего полузащитника и, соответственно, справа защитник и полузащитник", – сказал Белик в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Шотландии состоится 1 июня.

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