"Ширер не вписывается в нашу игру, а Саласа и Саморано не успеем заявить". Бессмертные цитаты Виктора Прокопенко

Его нет с нами уже много лет. Но "перлы" легендарного тренера "Черноморца" и "Шахтера" – вечные. Сегодня Виктору Прокопенко исполнилось бы 75 лет.

Я родился в пригороде Мариуполя, и, как все сельские пацаны, любил погонять мяч.

В детстве очень завидовал соседу, который жил через дорогу. У него были богатые родители, и ему купили аккордеон! Но парню, как говорится, "медведь на ухо наступил". Родители его били, но – бесполезно.

Куда в футболе без наглости? Может, именно поэтому я не попал в сборную. Тренер – мое призвание!

Неважно, где работать. Главное – работать.

Я знаю "систему Лобановского" и "систему Бескова". Конечно же, больше всего мне импонирует первая.

"Система Прокопенко" – это достижение результата при любых условиях.

Тренер должен быть по своей природе интуитивист и психолог. В противном случае ему сразу нужно искать другую работу.

Как правило, в распоряжении тренера находятся игроки с характером, часто очень своенравным. И это нормально, потому что у покладистого по характеру спортсмена просто нет шансов вырасти в "звезду".

Конечно же, в конфликтах в команде виноват только тренер, поскольку именно на нем лежит ответственность за микроклимат в команде.

Мне приятно с вами общаться. Вы задаете вопрос и сами на него отвечаете.

Чем футбол отличается от сельского хозяйства? Там трактористу ничто не препятствует – едет себе и косит. А у нас соперники препятствуют друг другу, и в этом – вся прелесть игры.

В футболе не бывает авторитетов. Там такие же люди, как и вы. И ног у них столько же. Только у некоторых из нас они кривые. Но ничего страшного.

Я сказал своим подопечным: можно играть, как позволяет соперник, можно – как получится, а мы играем "как попало".

Наши лидеры демонстрировали какой-то голый классицизм.

Братья, ну вы же не шахтеры – это они могут сколько угодно сидеть на рельсах, не рискуя потерей квалификации.

Команда была растянута в длину, как русская гармошка, – сейчас так никто в футбол не играет.

В перерыве у нас состоялся серьезный разговор. Разумеется, с употреблением непарламентских выражений. Как видите, это сработало!

У многих наших игроков, видимо, синдром Робина Гуда.

Наш защитник был впереди нападающего на полтора метра, и вдруг его "парализовало".

Веретенников еще раз доказал свою психологическую устойчивость – другой бы после двух забитых пенальти повис, как непьющий воробей.

Я своим игрокам сказал: "Очки дают только те голы, которые зачисляются".

Когда в первом тайме мы атаковали, судья на линии заранее поднимал флажок. А во втором тайме у него как руку парализовало.

Мы родили два прекрасных гола, пройдя через боль, рабский труд и нервное напряжение.

Перед началом матча я сказал футболистам: давайте в первом тайме сыграем неубедительно, а в перерыве добавим, и зрителям будет приятно.

Кого я намерен пригласить в период дозаявок? Саласа и Саморано. Но вряд ли мы успеем их заявить. А вот Ширер не вписывается в нашу игру.

Чем слабее у тренера команда, тем квадратнее у него голова: ему приходится до матча поломать голову над вопросом, кого поставить на игру, чтобы обеспечить нужный результат.

Очки, как и деньги, лишними не бывают.

Убежден, что свободный защитник, или либеро, умер, не приходя в сознание. Его уже не будет нигде и никогда.

Я принадлежу к тем, кто обожает тех, кто дает советы. Кто знает, возможно в каком-то из них окажется рациональное зерно. Люди советуют, следовательно, интересуются, значит, им небезразличен футбол, значит, они его любят. Если бы этого не было, футбол уже бы давно умер.

Футбол – это проказа. В хорошем, конечно, смысле. Мы все прокаженные, зараженные футболом, и он никогда из нас не выветрится.

В отличие от Запада, где уже давно научились получать от футбола приличные дивиденды, мы только в начале пути. Но я уверен, что мы тоже к этому придем.

Если нет страсти, никакие деньги не имеют значения! Людям свойственно гонять адреналин в крови.

У меня в машине есть и рок-н-ролл, и классика, люблю народные украинские и русские песни, а также патриотического содержания.

Пугачева – прекрасная певица, актриса, но имидж... Как-то Версаче сказал: "Не понимаю, кто одевает английскую королеву? Я не могу на нее смотреть без слез".

О том, как мне удается сохранять бодрый вид, приведу слова Черчилля, который на вопрос о секрете его долголетия ответил так: "Я никогда не опаздывал на обед. Когда можно было сидеть, никогда не стоял. Когда нужно было идти, никогда не бежал".

Еще один полезный совет я почерпнул из фильма о Джеймсе Бонде: никогда не нужно делать что-то, если точно знаешь, что кто-то это может сделать вместо тебя. Согласно этому постулату я не готовлю себе еду, хотя прекрасно могу справиться с домашними делами.

Я ни разу в своей жизни не отдыхал в санатории. Очень люблю путешествовать, меня никогда не утомляет дорога. Наверное, для тренера это неплохо.

Место тренера – это электрический стул, через который проходит шесть тысяч вольт. И далеко не каждый способен справиться с этим напряжением.

Жизнь дается человеку один раз, и чтобы не было мучительно больно, ее надо прожить у моря.

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