Шевченко: В той системе игры, в которой я использую Марлоса в сборной – он приносит большую пользу

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о роли Марлоса в национальной команде.

"В той системе игры, в которой я использую Марлоса в сборной – он приносит большую пользу. Его позиция на футбольном поле обозначена как в клубе так и в сборной.

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В клубе он играет чуть правее, но все равно его смещение в средину, его способность разыгрывать, отдавать острые передачи, находиться между линиями, отходить чуть назад и разыгрывать – это его сильные качества.

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Еще он хорошо находит пространство и проникает в штрафную, даже если он и, образно говоря, не забивает головой. Марлос всегда находит такие моменты, где он может елегнатно остановить мяч и забить. У него всегда есть острое продолжение атаки", – цитирует Андрея Шевченко FootballHub.