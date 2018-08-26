toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
УКРАИНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - РБ ЛЕЙПЦИГ ЖИРОНА - РЕАЛ МАДРИД

Шевченко: В той системе игры, в которой я использую Марлоса в сборной – он приносит большую пользу

20:08 41 Читати українською
Шевченко: В той системе игры, в которой я использую Марлоса в сборной – он приносит большую пользу
Андрей Шевченко / Фото: соцсети

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о роли Марлоса в национальной команде.

"В той системе игры, в которой я использую Марлоса в сборной – он приносит большую пользу. Его позиция на футбольном поле обозначена как в клубе так и в сборной.

Шевченко: не удивился, что на Лунина вышел Реал, у него сразу было видно потенциал

В клубе он играет чуть правее, но все равно его смещение в средину, его способность разыгрывать, отдавать острые передачи, находиться между линиями, отходить чуть назад и разыгрывать – это его сильные качества.

Львов – Шахтер: Марлос забил свой 45-ый гол в чемпионате Украины

Еще он хорошо находит пространство и проникает в штрафную, даже если он и, образно говоря, не забивает головой. Марлос всегда находит такие моменты, где он может елегнатно остановить мяч и забить. У него всегда есть острое продолжение атаки", – цитирует Андрея Шевченко FootballHub.

Теги
Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко Марлос Марлос
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Зинченко может перейти в Атлетико
    Іспанія — 19:25284 Зинченко может перейти в Атлетико
30
мин
Севилья
21:15
Вильярреал
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук