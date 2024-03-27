Сразу после игры легенда украинского футбола спустился в раздевалку сборной, где пообщался с игроками национальной команды, отметив их крайне важный успех.

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"Поверьте, все очень ждали этого момента. Я знаю, что все в вас верят. Я получил тысячу сообщений поддержки. Люди, которые защищают Украину на первой линии. Вы дали им какой-то небольшой кусочек счастья. Большое спасибо вам за это. Вы молодцы", – сказал Андрей Шевченко.

Напомним, Украина вышла на чемпионат Европы в четвертый раз в своей истории. В 2012 году мы играли на Евро как один из хозяев, а в 2016, 2020 и 2024 прошли квалификацию.

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