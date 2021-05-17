Как известно, в апреле в Италии вышла книга бывшего форварда Милана под названием "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio" ("Мягкая сила. Моя жизнь, мой футбол"). Шевченко написал ее в соавторстве с журналистом Алессандро Альчато. Стоимость издания на Апеннинах составляет 18 евро.

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"Один книжный дом в Украине выиграл тендер на издание. Книга обязательно появится. Для меня важно, чтобы она была правильно переведена, это играет большую роль и я буду участвовать в этом. Книга в Италии достигла успеха, и мне это приятно.

Я вложил определенные усилия в создание книги. Там раскрыты мои впечатления и переживания в течение карьеры, это не просто автобиография. Мне важно, чтобы был хороший перевод и приемлемая цена", – сказал Шевченко в эфире программы Великий футбол.

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