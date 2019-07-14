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Шевченко рассказал о принципах работы тренерского штаба сборной Украины

14:19 26 Читати українською
Шевченко рассказал о принципах работы тренерского штаба сборной Украины
Андрей Шевченко / фото из соцсетей

Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко верит, что команда сможет квалифицироваться в финальную часть Евро-2020.

"Одного результата недостаточно. Но и одной только хорошей игры – тоже. У команды должен быть свой стиль, но, в первую очередь, она должна побеждать.

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Пытаться порадовать хорошим футболом тех, кто платит за билеты, – это правильно. Но люди хотят видеть победы. Не думаю, что болельщикам нравится, когда команда проигрывает.

Мы поставили команде хорошую игру, но наша цель – попадание на чемпионат Европы. В октябре будет сложный матч с Португалией, но я верю в нас", – цитирует Шевченко La Gazzetta dello Sport.

Напомним, сборная Украины в стартовых турах отбора на Евро-2020 набрала 10 очков в четырех матчах и уверенно возглавляет группу В.

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