Шевченко розповів про принципи роботи тренерського штабу збірної України

Головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко вірить, що команда зможе кваліфікуватися до фінальної частини Євро-2020.

"Одного результату недостатньо. Але і однієї тільки хорошої гри – теж. У команди повинен бути свій стиль, але, в першу чергу, вона повинна перемагати.

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Намагатися порадувати гарним футболом тих, хто платить за квитки, – це правильно. Але люди хочуть бачити перемоги. Не думаю, що уболівальникам подобається, коли команда програє.

Ми поставили команді хорошу гру, але наша мета – потрапляння на чемпіонат Європи. У жовтні буде складний матч з Португалією, однак я вірю в нас", – цитує Шевченка La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, збірна України у стартових турах відбору на Євро-2020 набрала 10 очок у чотирьох матчах і впевнено очолює групу В.

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