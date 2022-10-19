Олег Бабий пообщался с украинским режиссером и продюсером Владимиром Мулой, автором документального фильма "Нация Футбола". Премьера фильма в украинском прокате намечена на 27 октября. Владимир и команда провели кропотливую работу, чтобы выловить звезд украинского футбола и рассказать о рождении, истории становления и развитии национальной сборной в период с 1992 по 2021 годы. Кроме того: нетривиальная история о том, как легенда хоккея Уэйн Грецки сам вышел на связь, чтобы помочь Украине.

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