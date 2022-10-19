Олег Бабій поспілкувався із українським режисером та продюсером Володимиром Мулою, автором документальної стрічки "Нація Футболу". Прем'єра фільму в українському прокаті запланована на 27 жовтня. Володимир та команда провели кропітку роботу, щоб виловити зірок українського футболу та розповісти про народження, історію становлення та розвиток національної збірної в період з 1992-го по 2021-й роки. Окрім цього: нетривіальна історія про те, як легенда хокею Вейн Грецкі сам вийшов на зв'язок, щоб допомогти Україні.

"Я забирав тіло Савчука із моргу": смертельний фінал найкращого голкіпера НХЛ – він був українцем