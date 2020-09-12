"То, что Матвиенко сватают в топовые европейские клубы, – это закономерно. Он это показывает своим уровнем игры и должен понимать, что не имеет права останавливаться. Если поднял эту планку, нужно ее поддерживать постоянно. Если он ее немножко опустит, думаю, никуда не уедет.

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Сейчас у него есть шансы. Думаю, это только положительный момент и для клуба, и для национальной команды, и для самого игрока, что топовые клубы хотят его купить", – сказал Шевченко в программе Вацко Live.

Напомним, предметный интерес к украинцу проявляют ряд европейских клубов, среди которых: Вест Хэм, Наполи, Вулверхэмптон, Эвертон и Лидс.

К слову, в прошлом сезоне чемпионата Украины Матвиенко провел 26 матчей, в которых отметился голом и ассистом. Transfermarkt оценивает игрока в 9 млн евро, а его контракт с "горняками" рассчитан до лета 2021 года.

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